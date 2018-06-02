Fenerbahçe kongre üyelerinden güneş önlemi

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda gerçekleşen seçimli genel kurulda kongre üyeleri güneşe aldıkları önlemle dikkat çekti. Tribünde yer alan kongre üyeleri, çok güneş olmasından dolayı başlarını gazeteler ile kapattı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.





