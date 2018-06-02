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Fenerbahçe kongre üyelerinden güneş önlemi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de 2 gün sürecek olan seçimli kongrede üyeler başlarına güneş geçmesin diye gazeteleri kullandı.

Fenerbahçe kongre üyelerinden güneş önlemi

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda gerçekleşen seçimli genel kurulda kongre üyeleri güneşe aldıkları önlemle dikkat çekti. Tribünde yer alan kongre üyeleri, çok güneş olmasından dolayı başlarını gazeteler ile kapattı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadı

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