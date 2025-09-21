Fenerbahçe Kongresi'nde tansiyon yükseldi! Ali Koç ve Sadettin Saran destekçileri arasında kavga çıktı

Günlerdir heyecanla beklenen Fenerbahçe Kongresi'ndeki kulüp başkanlığı seçimine, iki grup arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında oy verme işlemi sona ererken, sayım işlemine geçildi. İki başkan adayı da stadyuma gelirken, tribünlerdeki kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı. Bir süre sonra iki başkan adayının destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

KONGREDE İKİ GRUP ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Fenerbahçe Kongresi'nde olaylar çıktı, tansiyon yükseldi... Laf atışmalarıyla başlayan gerginlik daha sonra büyürken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin tarafları sakinleştirmesiyle olaylar duruldu.

Fenerbahçe Kongresi'nde olaylar çıktı! Ali Koç ve Sadettin Saran'ı destekleyen gruplar arasındaki gerilim kısa sürede sona erdipic.twitter.com/fgJNYi5DJ3 — Mynet (@mynet) September 21, 2025

OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi. Oylar sayılmaya başlandı.

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran karşı karşıya gelecek. Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isterken, Sadettin Saran da kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy arayacak.