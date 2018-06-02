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Fenerbahçe kongresinde LGS gerginliği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu gergin başladı. Sabah saatlerinde yapılan "Sınav için sessizlik" uyarıları ise konuşmaların başlaması ve gerginliğin artmasıyla unutuldu. Divan başkanı Vefa küçük kongre üyelerini bir kaç kez uyarmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe kongresinde LGS gerginliği

Fenerbahçe kongresi beklendiği üzere gergin başladı. Hemen yan binadaki LGS sınavına giren öğrencilerin velileri ise kongre üyelerine tepki gösterdi.

Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.
Küçük'ün ardından kürsüye bir başka konuşmacı gelerek genel kurula devam edildi.

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Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.

VEFA KÜÇÜK'TEN SINAV UYARISI

Divan Başkanı Vefa Küçük, daha sonra bir uyarı daha yaptı ve hemen yan taraftaki Kenan Evre Lisesi2nde yapılan sınavı hatırlattı. Küçük, "Arkadaşlar sınava giren çocuklarımız var. Velilerden tepki gelmeye başladı. Lütfen sessiz olmaya çalışalım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig LGS

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