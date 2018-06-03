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Fenerbahçe kongresinde Mehmet Ali Aydınlar'a büyük şok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin eski başkan adaylarından ve Türkiye Futbol Federasyon eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar, tepkiler eşliğinde oyunu kullandı.

Fenerbahçe kongresinde Mehmet Ali Aydınlar'a büyük şok

Bir dönem Aziz Yıldırım’a karşı Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan ve bir dönemde Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Mehmet Ali Aydınlar’a tribünler büyük tepki gösterdi. 3 temmuz döneminde sarı-lacivertlilere karşı olan tutumundan dolayı hedeflerin merkezinde olan Aydınlar statta tribünlerden büyük tepki aldı. Aziz Yıldırım ile selamlaşıp bir süre sohbet eden Aydınlar daha sonra oyunu kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe mehmet ali aydınlar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mehmet ali aydınların bu kulübe yaptığı destekleri görmezden gelen böyle taraftar olmaz olsun
Sponsorluğu kafana göre bitirmeyecektin.Hakettin.
Bir kulüp düşünün,m.ali aydınlara bile posta koyuyor.ne kadar büyüksün FENERBAHCE'm.
fetöcü ! PARASI VAR DİYE DOKUNAMAYANLAR UTANSIN
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