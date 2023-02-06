Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe Konyaspor maçının bugün oynanması planlanıyordu. Olumsuz hava şartları nedeniyle 4 saat rötarlı kalkan uçak, saat 24.00'te hareket ederken saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Öta yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bununla birlikte Fenerbahçe Konyaspor maçının oynanıp oynanmayacağı da araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

Konyaspor, İstanbul'a rötarlı bir şekilde geldi. Yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan önemli açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Konyaspor maçının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.



