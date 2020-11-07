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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11’ler

FUTBOL HABERLERİ  | 07.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 8. haftasında heyecan ve mücadele devam ediyor. Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Şimdi, futbolseverler tarafından Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor? Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de 4'te 4 yaparak maç fazlası ile liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, İH Konyaspor karşısında da galibiyet alarak seriyi devam ettirmeyi ve araya zirvede girmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Fenerbahçe maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 7 Kasım Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarları ve İH Konyaspor taraftarları için nefesler tutuldu.

Süper Lig'de 7 maçta toplamış olduğu 17 puan ve maç fazlası ile namağlup konumda olan sarı-lacivertli ekip, Konyaspor karşısında gireceği mücadeleyi de kazanarak milli araya zirvede girmeyi hedefliyor. Gerçekleşen son 4 karşılaşmadan galip olarak ayrılan teknik direktör Erol Bulut, bugün fire verilmezse 5'te 5 yapmış olacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

7 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından Fenerbahçe maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

7 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ

Heyecanla beklenen karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan olacak. Fenerbahçe ve İH Konyaspor arasındaki kıyasıya mücadelede Ali Şansalan'ın yardımcılığını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Ok üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11

Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Fenerbahçe muhtemel 11’inde Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Perotti, Gustavo, Valencia, Ozan, Pelkas ve Samatta bulunuyor. Konyaspor'un muhtemel 11’inde ise Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan, Jevtovic, Shengelia, Miya, Alper ve Kravets yer alıyor.

Fenerbahçe'de, Antalyaspor'da maçında çift sarı kart ile oyundan atılan Sinan Gümüş cezalı olduğu için oynayamayacak. Aynı zamanda Sosa ile gözden çıkarılmış olan ve Samandıra'da takımdan ayrı olarak program uygulanan Dirar da Fenerbahçe 11'i içerisinde bulunmuyor. Erol Bulut, takımla yaptığı toplantıda son haftalarda süren başarılı mücadelenin İH Konyaspor karşısında da devam etmesini istedi. Bulut, "Seriyi sürdürüp araya moralli girelim" şeklinde konuştu.

Takımda Luiz Gustova ise sarı kart ceza sınırında. Dolayısıyla Gustavo'nun bu akşam oynanacak olan maçta sarı kart görmesi halinde 9. haftada gerçekleşecek olan Gençlerbirliği maçında takımda yer alamayacak. Jose Sosa ise dün yapılan idmanda kasık ağrısı hissettiği için çalışmayı bıraktı ve maç kadrosundan çıktı. İki takım arasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin attığı 102 gol bulunurken Konyaspor ise buna 42 golle yanıt verdi. Sarı lacivertli ekip Konyaspor ile 38 mücadelesinin 30'unu kazanırken 5'ini kaybetti. İki takım arasındaki yalnızca 3 karşılaşma berabere sonlandı. İstanbul'da oynanan maçlarda ise 19 karşılaşmanın 17'sini sarı lacivertli takım kazandı. İH Konyaspor Kadıköy'de yalnızca bir defa, 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skor ile galibiyet kazandı.

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