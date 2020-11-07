Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de 4'te 4 yaparak maç fazlası ile liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, İH Konyaspor karşısında da galibiyet alarak seriyi devam ettirmeyi ve araya zirvede girmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Fenerbahçe maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 7 Kasım Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarları ve İH Konyaspor taraftarları için nefesler tutuldu.

Süper Lig'de 7 maçta toplamış olduğu 17 puan ve maç fazlası ile namağlup konumda olan sarı-lacivertli ekip, Konyaspor karşısında gireceği mücadeleyi de kazanarak milli araya zirvede girmeyi hedefliyor. Gerçekleşen son 4 karşılaşmadan galip olarak ayrılan teknik direktör Erol Bulut, bugün fire verilmezse 5'te 5 yapmış olacak.