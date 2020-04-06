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Fenerbahçe kulüp doktoru koronavirüs sonuçlarını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.04.2020 22:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kulüp doktoru koronavirüs sonuçlarını açıkladı!

Fenerbahçe'de görülen koronavirüs salgını ile ilgili kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

4 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ!

Fenerbahçe Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "En çok bulaşa maruz kalan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdı. Gribal enfeksiyonlar çıkınca takıma test yaptırdık. Bir oyuncu, bir teknik ekip, iki tane de idari çalışan personelimizde Covid-19 pozitif bulundu" dedi.

"FUTBOL TAKIMINDA 1 KİŞİDE KORONAVİRÜSE RASTLANDI"

Fenerbahçe Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Futbol takımında bir sporcumuzda ve bir sağlık çalışanımızda pozitif çıktı. Sağlık çalışanımızı hastaneye yatırdık. Testi negatif geldikten sonra da ev izolasyonuna girdi. Oyuncumuz da ev izolasyonunda." ifadelerini kullandı.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Fenerbahçe Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Şu anda kulübümüzde endişe verici bir vaka yok. Olanlar evlerinde izole vaziyetteler. Klinikleri yok. Testleri de negatife döndü. Bir sıkıntıları olursa kulüp tarafından halledilmeye çalışılıyor." açıklamasında bulundu.

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