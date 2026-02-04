SPOR

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK’yı konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın Erzurumspor FK’yı konuk edecek.

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK’yı konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Domenico Tedesco’nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 2 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı yendi. Grupta 3 puanı bulunan Kanarya, son maçında mart ayında Gaziantep FK’ya konuk olacak.

KUPADA 2. RANDEVU

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK’yı konuk edecek 1

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı rakibiyle yine Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025’te oynanan maçta 5-0’lık galibiyet elde etti. İki ekip Türkiye Kupası’nda 2. kez mücadele edecek.

ERZURUMSPOR’UN KUPA YOLU

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK’yı konuk edecek 2

Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon 4. Tur’dan katılan Erzurumspor FK, Kahramanmaraşspor’u 3-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Kocaelispor’a 3-1’lik skorla yenilen mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor’u ise 2-0 yendi. Erzurum ekibi son maçını evinde Ankara Keçiörengücü’ne karşı oynayacak.

1. LİG’DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYOR

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK’yı konuk edecek 3

Serkan Özbalta’nın öğrencileri, Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde 23 maça çıkan Erzurumspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı. Son 6 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan mavi-beyazlılar, son maçında Sarıyer’i 4 golle geçti.

ÖMER FARUK TURTAY DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK’yı konuk edecek 4

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.

Kaynak: İHA

