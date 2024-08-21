Fenerbahçe'li Rodrigo Becao'ya Atalanta talip oldu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun stoper hattında ilk tercihlerinden biri olmayan Rodrigo Becao'ya son Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'nın talip olduğu öne sürüldü.

İtalyan basının haberine göre; Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak oyuncuyu verebileceği iddia edilirken, İtalyan ekibinin direkt olarak bonservisini isteyebileceği aktarıldı.

İLK TERCİH BECAO

Daha önce İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Becao'nun lige de yabancılık çekmeyeceğinden dolayı Atalanta Teknik Direktörü Gasperini için ilk tercihlerden biri olduğuda belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Becao, 1 gol kaydetmişti. Brezilyalı stoperin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.