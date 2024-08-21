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Fenerbahçe'li Rodrigo Becao'ya Atalanta talip oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.08.2024 18:55
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Fenerbahçe'nin geçen sezon yaz transfer döneminde Udinese'den 8.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Rodrigo Becao'ya sürpriz talip çıktı. Jose Mourinho'nun az süre verdiği isimlerden olan Brezilyalı stopere Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Atalanta, sarı - lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'li Rodrigo Becao'ya Atalanta talip oldu!
Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

BRE Brezilya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun stoper hattında ilk tercihlerinden biri olmayan Rodrigo Becao'ya son Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'nın talip olduğu öne sürüldü.

İtalyan basının haberine göre; Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak oyuncuyu verebileceği iddia edilirken, İtalyan ekibinin direkt olarak bonservisini isteyebileceği aktarıldı.

İLK TERCİH BECAO

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Daha önce İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Becao'nun lige de yabancılık çekmeyeceğinden dolayı Atalanta Teknik Direktörü Gasperini için ilk tercihlerden biri olduğuda belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

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Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Becao, 1 gol kaydetmişti. Brezilyalı stoperin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

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Anahtar Kelimeler:
atalanta fenerbahçe Rodrigo Becao
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