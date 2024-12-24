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Fenerbahçe ligin ilk yarısında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 15:15
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Fenerbahçe, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun ilk bölümünde geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde 43 puan toplarken, bu sezon ise 36 puanda kaldı. Kanarya, ayrıca ilk yarıda oynadığı derbilerde puan alamadı.

Fenerbahçe ligin ilk yarısında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Trendyol Süper Lig’de ilk yarı dün oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe, bu süreçte 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan topladı. Kanarya, bu sezon gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Aynı dönem baz alındığında 43 puan elde eden sarı-lacivertliler, bu sezon 7 puan daha az aldı. Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

DERBİLERDE PUAN ALAMADI

Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta ezeli rakiplerine karşı sahadan puansız ayrıldı. Ligin 6. haftasında Galatasaray’ı ağırlayan sarı-lacivertliler, 3-1 mağlup oldu. 15. haftada ise Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Geçtiğimiz sezon derbilerde 4 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, toplam 10 puan toplamıştı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe oynadığı 16 müsabakanın 15’inde rakip fileleri havalandırırken, 7 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Dominik Livakovic, ligde 15 mücadeleye çıkarken, İrfan Can Eğribayat ile Ertuğrul Çetin de birer maçta kaleyi korudu. Ağlarında 15 gol gören sarı-lacivertliler, ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

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fenerbahçe
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