Fenerbahçe ligin ilk yarısında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Trendyol Süper Lig’de ilk yarı dün oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe, bu süreçte 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan topladı. Kanarya, bu sezon gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Aynı dönem baz alındığında 43 puan elde eden sarı-lacivertliler, bu sezon 7 puan daha az aldı. Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.
Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta ezeli rakiplerine karşı sahadan puansız ayrıldı. Ligin 6. haftasında Galatasaray’ı ağırlayan sarı-lacivertliler, 3-1 mağlup oldu. 15. haftada ise Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Geçtiğimiz sezon derbilerde 4 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, toplam 10 puan toplamıştı.
Fenerbahçe oynadığı 16 müsabakanın 15’inde rakip fileleri havalandırırken, 7 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Dominik Livakovic, ligde 15 mücadeleye çıkarken, İrfan Can Eğribayat ile Ertuğrul Çetin de birer maçta kaleyi korudu. Ağlarında 15 gol gören sarı-lacivertliler, ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.
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