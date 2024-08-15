Fenerbahçe Lille'e elendi, dev gelirden oldu! Sarı-Lacivertliler tur atlasaydı kasa dolup taşacaktı... İşte o miktar

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 boy gösteren Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda karşılaştığı Lille'e elenerek bu hasretine son veremedi.

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarının ardından 2024-2025 sezonunda da elemeleri geçemedi.

FENERBAHÇE DEV GELİRDEN OLDU

UEFA, ayak bastı parasını 15 milyon 500 bin eurodan 27 milyon euroya, galibiyet primini 2 milyon 800 bin eurodan 3 milyon 400 bin euroya, beraberlik primini de 900 bin eurodan 1 milyon 700 bin euroya çıkardı.

1 MİLYON TL'DEN FAZLA...

Fenerbahçe, Lille'i ve sonrasında play-off turunda karşılaşacağı rakibi eleseydi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 30 milyon euroyu (1.1 MİLYON TL) kasasına koyacaktı.