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Fenerbahçe-Lille maçında her şey bir dakika içinde gerçekleşti! Lille kalecisi etten duvar ördü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.08.2024 20:42
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında rakip kaleci Lucas Chevalier kalesinde devleşti. Bir dakika içinde yaptığı iki kurtarışla gole izin vermeyen Lucas Chevalier'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe-Lille maçında her şey bir dakika içinde gerçekleşti! Lille kalecisi etten duvar ördü...

Fenerbahçe'nin Lille kalesinde bulduğu art arda pozisyonlar izleyenlerin nefesini kesti. Önce Sebastian Szymanski sonra Mert Hakan'ın şutunda gole izin vermeyen rakip kaleci, kalesinde devleşti.

SEBASTIAN SZYMANSKİ FÜZE GÖNDERDİ!

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Fenerbahçe'nin yüklendiği dakikalarda Sebastian Szymanski ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaptı. Rakip kaleci Lucas Chevalier zor da olsa pozisyonu kornere çeldi.

KORNER DÖNÜŞÜ MERT HAKAN DA KAÇIRDI

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Szymanski'nin şutu sonrası korner dönüşü Mert Hakan Yandaş da benzer bir vuruş yaptı. Lille kalecisi Lucas Chevalier yine kalesinde devleşti ve 1 dakika içinde 2 pozisyonu kurtardı.

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fenerbahçe lille
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