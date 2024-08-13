Fenerbahçe-Lille maçında her şey bir dakika içinde gerçekleşti! Lille kalecisi etten duvar ördü...

Fenerbahçe'nin Lille kalesinde bulduğu art arda pozisyonlar izleyenlerin nefesini kesti. Önce Sebastian Szymanski sonra Mert Hakan'ın şutunda gole izin vermeyen rakip kaleci, kalesinde devleşti.

SEBASTIAN SZYMANSKİ FÜZE GÖNDERDİ!

Fenerbahçe'nin yüklendiği dakikalarda Sebastian Szymanski ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaptı. Rakip kaleci Lucas Chevalier zor da olsa pozisyonu kornere çeldi.

KORNER DÖNÜŞÜ MERT HAKAN DA KAÇIRDI

Szymanski'nin şutu sonrası korner dönüşü Mert Hakan Yandaş da benzer bir vuruş yaptı. Lille kalecisi Lucas Chevalier yine kalesinde devleşti ve 1 dakika içinde 2 pozisyonu kurtardı.