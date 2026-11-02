Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da taraftarının önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Stuttgart maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?
Galatasaray ile Stuttgart, 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 20:45'de başlaması planlanıyor.
Mücadelenin TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın durumuna ilişkin kesin bilgiler için yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi gerekiyor.
Galatasaray'ın organizasyondaki sonraki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:
24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık: AEK - Galatasaray
19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak: Paris Saint-Germain - Galatasaray
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