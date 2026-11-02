SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı İstanbul'da konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların galibiyet hedefiyle çıkacağı kritik mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor.

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da taraftarının önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Stuttgart maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

İlginizi Çekebilir

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

 Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta?

 Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1

Galatasaray ile Stuttgart, 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 20:45'de başlaması planlanıyor.

Mücadelenin TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın durumuna ilişkin kesin bilgiler için yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2

Galatasaray'ın organizasyondaki sonraki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık: AEK - Galatasaray

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak: Paris Saint-Germain - Galatasaray

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.