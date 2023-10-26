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FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Ludogorets hangi kanal veriyor, saat kaçta? İşte ilk 11'ler

26.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayını için geri sayım sona erdi. Sarı kanarya UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında kendi evinde, Bulgaristan ekibini ağırlADI. H Grubu'nda lider durumda olan sarı lacivertliler 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın öğrencileri hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Ludogorets maç sonucu ekranı sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, ne zaman?

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı olarak ekrana geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ekibini Şükrü Saracoğlu Stadı'nda konuk eden sarı lacivertli temsilcimiz sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarırken 3'te 3 yaparak gruptaki liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Ludogorets maç sonucu ekranı internette araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Ludogorets maçının detayları...

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün (26 Ekim 2023 Perşembe) saat 19.45'te başladı.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ludogorets maçı Exxen'de canlı olarak ekrana geldi.

Fenerbahçe Ludogorets maçında İspanyol hakem Guillermo Cuadra düdük çaldı.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yaptı.

Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem oldu.

FENERBAHÇE'NİN LUDOGORETS MAÇINDA İLK 11'İ

Fenerbahçe ilk 11'i: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi


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