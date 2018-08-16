SPOR

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2018 07:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas'a dev talip! Son olarak Lyon'un da peşine düştüğü Eljif için teklifler 8 milyon Euro'ya kadar çıkarken, Fenerbahçe yönetimi ise taliplere oyuncuyu alabilmek için 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeleri gerektiğini bildirdi.

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendi ancak hem taraftar hem de camia Eljif Elmas'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldı...

Eljif, genç yaşına rağmen oynadığı oyunla alkış alırken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. 18 yaşındaki Makedon futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe 8 milyon Euro'ya kadar ulaşan tekliflerin geldiği ifade edildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Eljif konusundaki tavrı net...

Fenerbahçeli kurmaylar, Eljif'i sezon sonuna kadar kesin olarak takımda tutacak. Yöneticiler gelen tekliflere ise, "8 milyon Euro'ya Eljif'i vermemiz imkansız. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi var. İsteyen kulüpler bu seçeneği değerlendirebilir" yanıtını veriyor.

GEÇEN YIL OYNATILAMADI ÇÜNKÜ SAKATTI
Eljıf Elmas geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın ısrarıyla büyük uğraşlar sonucu kadroya katılmıştı. Bu transfer için 240 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, statü gereği geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oyuncudan yararlanamadı.

Eljif, ikinci devre ise belkemiğinde stres kırığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Eljif, bu sezonki performansıyla formayı bırakmayacağının sinyallerini de vermiş oldu. (Sabah)

LYON TALİP OLDU
Bu arada Fotospor'un haberine göre; Fransız devi Olympique Lyon'un gözlemcileri Fenerbahçe - Benfica maçında izledikleri Elijf Elmas için olumlu rapor hazırladı. Benfica’nın stoperi Ruben Dias'ı izlemek için İstanbul'a gelen gözlemcilerin Fenerbahçeli Elijf Elmas'ın maçtaki istatistiklerini de çıkardığı bildirildi.


PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Ozan ve Salih taraftarı çıldırttı!Ozan ve Salih taraftarı çıldırttı!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel kriziFenerbahçe'de Volkan Demirel krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas Fenerbahçe Olympique Lyon

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Bursaspor William Ekong'u 3.3 milyon euroya Udinese'ye sattı!

Bursaspor William Ekong'u 3.3 milyon euroya Udinese'ye sattı!

Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı

Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Ozan ve Salih taraftarı çıldırttı!

Ozan ve Salih taraftarı çıldırttı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

Fenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür etti

Fenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür etti

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.