Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendi ancak hem taraftar hem de camia Eljif Elmas'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldı...
Eljif, genç yaşına rağmen oynadığı oyunla alkış alırken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. 18 yaşındaki Makedon futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe 8 milyon Euro'ya kadar ulaşan tekliflerin geldiği ifade edildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Eljif konusundaki tavrı net...
Fenerbahçeli kurmaylar, Eljif'i sezon sonuna kadar kesin olarak takımda tutacak. Yöneticiler gelen tekliflere ise, "8 milyon Euro'ya Eljif'i vermemiz imkansız. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi var. İsteyen kulüpler bu seçeneği değerlendirebilir" yanıtını veriyor.
GEÇEN YIL OYNATILAMADI ÇÜNKÜ SAKATTI
Eljıf Elmas geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın ısrarıyla büyük uğraşlar sonucu kadroya katılmıştı. Bu transfer için 240 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, statü gereği geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oyuncudan yararlanamadı.
Eljif, ikinci devre ise belkemiğinde stres kırığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Eljif, bu sezonki performansıyla formayı bırakmayacağının sinyallerini de vermiş oldu. (Sabah)
LYON TALİP OLDU
Bu arada Fotospor'un haberine göre; Fransız devi Olympique Lyon'un gözlemcileri Fenerbahçe - Benfica maçında izledikleri Elijf Elmas için olumlu rapor hazırladı. Benfica’nın stoperi Ruben Dias'ı izlemek için İstanbul'a gelen gözlemcilerin Fenerbahçeli Elijf Elmas'ın maçtaki istatistiklerini de çıkardığı bildirildi.
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