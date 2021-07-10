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Fenerbahçe M'Baye Niang için Rennes ile anlaştı

10.07.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Rennes'in Senegalli yıldızı M'Baye Niang'ın kiralık olarak transferi için anlaştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe M'Baye Niang için Rennes ile anlaştı

Fenerbahçe'de forvet transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, Rennes'li M'Baye Niang için yönetime yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli golcünün kiralık olarak transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.

RENNES 15 MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ

2019 yılında Torino'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Niang, Fransa'daki son sezonunda Arap kulübü Al-Ahli'ye kiralanmıştı. Senegalli forvet, buradan tekrar Rennes'e döndü.

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NIANG KAMPA YETİŞECEK

M'baye Niang Rennes'de önceki sezonlarında ise sırasıyla 43 maçta 14 gol ve 36 maçta 15 gol kaydetti. Yıldız futbolcu ayrıca, Milan, Genoa, Watford ve Montpellier gibi çok sayıda Avrupa kulübünün formasını giydi. Fenerbahçeli olmak için artık gün sayan Senegalli Niang'ın sezon öncesi kamp dönemine yetiştirilmesi bekleniyor.

M'BAYE NIANG'IN İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonun toplamında 17 maçta sahaya çıkan Niang, 638 dakikada 1 kez golle buluştu. 26 yaşındaki forvet Al-Ahli'deki kiralık döneminde de 5 maçta görevlendirilmiş; gol veya asist yapamamıştı.

10 YIL SONRA YENİ NIANG

Fenerbahçe, yaklaşık 10 yıl sonra bir kez daha Niang isimli bir futbolcuyu renklerine bağlayabilir. Sarı-lacivertli ekibin 2010'da 9 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Mamadou Niang, 29 maçta 15 gol atıp; ertesi sezon Katar ekibi Al-Sadd'a satılmıştı. (Ajansspor)

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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