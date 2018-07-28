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Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'da Facundo Ferreyra sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.07.2018 21:46 | Son Güncelleme

Portekiz ekibinin, prestijli bir hazırlık turnuvası olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus ile oynadığı mücadelede golcü oyuncusu Facundo Ferreyra sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'da Facundo Ferreyra sakatlandı

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi olacak Benfica sakatlık şoku yaşıyor.

Transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadroya katılan Arjantinli oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında yerde kaldı ve ayağa kalkamayınca sedyeyle kenara getirildi.

Oyuncunun son durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta ilk maçta Portekiz'de, 14 Ağustos'ta ise rövanşta İstanbul'da Benfica ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Facundo Ferreyra Fenerbahçe Benfica

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