Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın iddiası!

Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta göreve başlayan Sergen Yalçın'ın performansı eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

9 MAÇTA 4 GALİBİYET

Sergen Yalçın yönetiminde 9 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Kötü performans sergileyen Sergen Yalçın için Fenerbahçe maçı dönüm noktası olarak görülüyor.

SERGEN YALÇIN İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Fenerbahçe karşısında mağlubiyet alınması durumunda Sergen Yalçın'ın durumunun ciddi ciddi tartışmaya açılacak olması yönetim içinde konuşuluyor. Kötü performansın devam etmesi durumunda siyah-beyazlılarda erken bir ayrılık yaşanabilir.