Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın iddiası!

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın iddiası ortaya atıldı. Dev derbi öncesi Sergen Yalçın'ı eleştiri tahtasına koyan siyah-beyazlı taraftarlar bu maçtan mutlak 3 puan bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri ...

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın iddiası!
Emre Şen

Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta göreve başlayan Sergen Yalçın'ın performansı eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. | Fenerbahçe haberleri ...

9 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş ta flaş Sergen Yalçın iddiası! 1

Sergen Yalçın yönetiminde 9 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Kötü performans sergileyen Sergen Yalçın için Fenerbahçe maçı dönüm noktası olarak görülüyor.

SERGEN YALÇIN İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş ta flaş Sergen Yalçın iddiası! 2

Fenerbahçe karşısında mağlubiyet alınması durumunda Sergen Yalçın'ın durumunun ciddi ciddi tartışmaya açılacak olması yönetim içinde konuşuluyor. Kötü performansın devam etmesi durumunda siyah-beyazlılarda erken bir ayrılık yaşanabilir.

