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Fenerbahçe maçı öncesi Feyenoord transfer bombasını patlattı! Hollanda ekibi savunmaya Tsuyoshi Watanabe ile takviye yaptı...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşı karşıya geleceği rakibi Feyenoord da stoper sıkıntısı yaşanıyor. Hollanda ekibinin elinde bulunan 6 stoperin 4'ünün sakat olması transferde rotayı savunmaya çevirdi. Feyenoord, Gent'in savunma oyuncusu Tsuyoshi Watanabe için harekete geçti.

Fenerbahçe maçı öncesi Feyenoord transfer bombasını patlattı! Hollanda ekibi savunmaya Tsuyoshi Watanabe ile takviye yaptı...
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Feyenoord, stoper transferi transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda ekibi, Belçika’nın Gent takımında forma giyen Japon stoper Tsuyoshi Watanabe için anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoperin yakın zamanda Hollanda’ya geçerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe maçı öncesi Feyenoord transfer bombasını patlattı! Hollanda ekibi savunmaya Tsuyoshi Watanabe ile takviye yaptı... 1

Feyenoord’un, Belçika ekibi Gent’te forma giyen 27 yaşındaki Japon stoper Watanabe için kulübüyle 9 M€ bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

STOPER SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe maçı öncesi Feyenoord transfer bombasını patlattı! Hollanda ekibi savunmaya Tsuyoshi Watanabe ile takviye yaptı... 2

Savunma hattında sakatlıklarla boğuşan Hollanda ekibi Feyenoord, transferin Şampiyonlar Ligi eşleşmesine yetişmesi için büyük uğraş veriyor. Kadrosunda bulunan stoperlerden Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell ve Antef Tsoungui’nin sakatlıklarının devam etmesi teknik direktör Robis Van Persie’nin canını sıkarken, kadroda şu an için sadece 2 stoper bulunuyor. Takımın yıldız ismi stoper David Hancko’nun da Suudi Arabistan’a transferinin son aşamalarda olması ile elde sadece Jan Plug kalıyor.

EŞLEŞME TARİHLERİ

Fenerbahçe maçı öncesi Feyenoord transfer bombasını patlattı! Hollanda ekibi savunmaya Tsuyoshi Watanabe ile takviye yaptı... 3

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin tarihleri ise şöyle:

İlk Maç: 5 veya 6 Ağustos | Rotterdam
Rövanş: 12 Ağustos | Kadıköy

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transfer Feyenoord fenerbahçe japon
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