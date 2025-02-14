Fenerbahçe maçına atanan hakem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

MHK, Süper Lig'de 24. haftanın hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maça atanan Ali Şansalan sosyal medyada gündem oldu.
En son 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 kaybettiği maçta görev alan Ali Şansalan, yıllar sonra sarı-lacivertlilerin bir maçında düdük çalacak.
2021'de görev yaptığı son Fenerbahçe maçında olaylar yaşanmıştı. 3. dakikada Rossi ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye 23. dakikada kırmızı kart gösteren Ali Şansalan, sarı-lacivertlileri 10 kişi bırakmıştı. Sonrasında maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi devirmişti.
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