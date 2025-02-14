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Fenerbahçe maçına atanan hakem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 13:46
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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı ağırlayacağı mücadeleye sürpriz bir hakem atandı.

Fenerbahçe maçına atanan hakem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

MHK, Süper Lig'de 24. haftanın hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maça atanan Ali Şansalan sosyal medyada gündem oldu.

YILLAR SONRA TEKRAR ATANDI

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En son 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 kaybettiği maçta görev alan Ali Şansalan, yıllar sonra sarı-lacivertlilerin bir maçında düdük çalacak.

MAÇ OLAYLI GEÇMİŞTİ

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2021'de görev yaptığı son Fenerbahçe maçında olaylar yaşanmıştı. 3. dakikada Rossi ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye 23. dakikada kırmızı kart gösteren Ali Şansalan, sarı-lacivertlileri 10 kişi bırakmıştı. Sonrasında maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi devirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Ali Şansalan fenerbahçe
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