SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 14:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Rohit Saggi olacak.

Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.

SÜPER LİG'DE GÖREV ALMIŞTI

Screenshot_7

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan Pol van Boekel, geçtiğimiz sezon Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında VAR'da yer almıştı.

Canlı Skor

Trabzonspor'da imza! "İşine karışmayacağız"Trabzonspor'da imza! "İşine karışmayacağız"
Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul ettiVictor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti
Anahtar Kelimeler:
Hakem fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki grevde!

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki grevde!

Türk basketbolunun efsanesi Ufuk Sarıca ölümden döndü! Hastaneden ilk açıklama geldi

Türk basketbolunun efsanesi Ufuk Sarıca ölümden döndü! Hastaneden ilk açıklama geldi

Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Manchester United, 2.000.000.000 Dolar civarında olacak yeni stadını tanıttı! Tam 100 bin kişilik...

Manchester United, 2.000.000.000 Dolar civarında olacak yeni stadını tanıttı! Tam 100 bin kişilik...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu

Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.