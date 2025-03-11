Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Rohit Saggi olacak.
Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan Pol van Boekel, geçtiğimiz sezon Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında VAR'da yer almıştı.
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