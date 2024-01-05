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  4. Fenerbahçe maçında darbe almıştı! Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe maçında darbe almıştı! Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

05.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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