Fenerbahçe maçında herkesin konuştuğu o an! Yayıncı kuruluş ruj süren taraftarı gösterdi, spiker bombayı patlattı

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tribünde bir kadın taraftarın makyaj yaptığı görüntünün ekrana gelmesi sonrası spikerin yorumu sosyal medyaya damga vurdu.

"OYUN ÇOK UMRUNDA DEĞİL"

22'nci dakikada gösterdiğinde ekrana gelen görüntüde, ruj süren kadın taraftarı gören beIN Sports spikeri Özkan Öztürk, "Sahadaki oyun çok umurunda değil, kişisel bakımına fazlasıyla önem veren bir hanımefendi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya damga vuran bu sözler sonrası deneyimli spikerle ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

"SOSYAL MEDYA YIKILDI"

Yapılan paylaşımlar sonrası kısa süre içinde konu sosyal medya gündeminde yer bulurken, futbolseverler Özkan Öztürk'ün maçı anlatma tarzına da övgüler yağdırdı.





