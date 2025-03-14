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Fenerbahçe maçının hakemi Türk yorumcuları da çıldırttı! "İkinci Ivan bebek vakası, rezil bir hakem vardı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2025 07:57
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Maç sonunda hakemi eleştiren yorumcular, sarı-lacivertlilerin hakkının yendiğini savundu.

Fenerbahçe maçının hakemi Türk yorumcuları da çıldırttı! "İkinci Ivan bebek vakası, rezil bir hakem vardı"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Mücadelenin hakemi verdiği kararlarla maçın önüne geçmeyi başardı.

"REZİL BİR HAKEM VARDI"

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İlker Yağcıoğlu, "Rezil bir hakem vardı. Ivan Bebek'ten sonra bu Norveçli'yi unutmayacağız. İkinci Ivan bebek vakası. İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor. Hakikaten yazık oldu." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ KÖTÜ HAKEM YÖNETİMİ VARDI"

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Eski hakem Bünyamin Gezer, "Olağanüstü kötü hakem yönetimi vardı. Sadece uzatmalarda net penaltılar var. Ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Olağanüstü kötü hakem yönetimi! Tur penaltılarla gitti. Yazık oldu, çok yazık. Sadece olana penaltı derim. Yok 'Avrupa'da bunlara çalınmazmış' diye yazanlar olmuş! Faul her yerde faul, kart her yerde karttır. Talisca sarı gördü aldattı mı yazayım, net faul temas ceza sahası dışında. Rıdvan'ın eline gelen top penaltı olmaz, yakın mesafe ve şut ele çarpıyor. Mert Hakan'a faul yapan oyuncuya bakın sadece, penaltıyı zaten görürsünüz. Taraftarlığı bırakalım objektif olalım. Ayrıca ne olursa olsun bir Türk takımı haksız yere elendi, buna üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

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