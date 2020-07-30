SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Mame Thiam için teklif yapmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, Mame Thiam için teklif yapmaya hazırlanıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2020/21 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacağı belirtildi. Sarı lacivertli ekipte sportif direktör olan Emre Belözoğlu'nun bir numaralı hedefinin Senegalli golcü olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, Mame Thiam için teklif yapmaya hazırlanıyor

Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitirip önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, transfer için hareketlenmeye başladı. Sarı lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çok istediği Mame Thiam için teklifini hazırladı.

Kasımpaşa'ya Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Teklif kısa sürede İstanbul temsilcisine iletilecek.Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çekti. Vedat Muriqi, ligde 15 gol kaydederken, ona en yakın isim 7 kez ağları sarsan, sözleşmesini fesheden Kruse oldu. Fenerbahçe, yeni sezonda daha fazla isimden skor katkısı almak için kolları sıvadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BİR NUMARALI HEDEFİ

Kasımpaşa'da 15 maçta sol kanat, 11 karşılaşmada forvet ve 2 kez de sağ kanatta oynayıp ağları 11 defa sarsan Mame Thiam, Emre Belözoğlu'nun bir numaralı hedefi haline geldi. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için ilk adımı atmaya hazır. Buna göre Sarı-Lacivertliler işi takas yoluyla bitirmek istiyor. Lacivert- Beyazlılar'a Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Resmi temasın kısa sürede kurulması bekleniyor.

KASIMPAŞA PARA TALEP EDİYOR

Kasımpaşa cephesi takasa sıcak baksa da para da istiyor. İstanbul temsilcisinin Mevlüt'ü tekliften çıkartıp iki oyuncunun yanı sıra 500 bin Euro talep edeceği öne sürüldü. Taraflar arasında kıran kırana bir pazarlık olması muhtemel. Fenerbahçe, bu işi fazla uzatmadan bir an önce Thiam'a imza attırıp ilk günden yeni sezon hazırlıklarına katılmasını istiyor. (Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladıFenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Beşiktaş'a sürpriz forvet

Beşiktaş'a sürpriz forvet

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan Ali Koç’tan bayram mesajı

Başkan Ali Koç’tan bayram mesajı

Erten Ersu, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'den Samuel Kalu harekatı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye iki transfer

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

Fenerbahçe büyük borçtan kurtuldu

F.Bahçe büyük borçtan kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.