Fenerbahçe, Mame Thiam için teklif yapmaya hazırlanıyor

Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitirip önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, transfer için hareketlenmeye başladı. Sarı lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çok istediği Mame Thiam için teklifini hazırladı.

Kasımpaşa'ya Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Teklif kısa sürede İstanbul temsilcisine iletilecek.Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çekti. Vedat Muriqi, ligde 15 gol kaydederken, ona en yakın isim 7 kez ağları sarsan, sözleşmesini fesheden Kruse oldu. Fenerbahçe, yeni sezonda daha fazla isimden skor katkısı almak için kolları sıvadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BİR NUMARALI HEDEFİ

Kasımpaşa'da 15 maçta sol kanat, 11 karşılaşmada forvet ve 2 kez de sağ kanatta oynayıp ağları 11 defa sarsan Mame Thiam, Emre Belözoğlu'nun bir numaralı hedefi haline geldi. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için ilk adımı atmaya hazır. Buna göre Sarı-Lacivertliler işi takas yoluyla bitirmek istiyor. Lacivert- Beyazlılar'a Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Resmi temasın kısa sürede kurulması bekleniyor.