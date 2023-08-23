Fenerbahçe, Mame Thiam transferi için Kayserispor'a haciz gönderdi

Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam krize neden oldu. Sarı-lacivertliler, istedikleri ödemeyi alamayınca çareyi hukuki aşamada buldu.

TOPLAM ALACAK 75 BİN EURO

Fenerbahçe, Thiam transferinden kalan 75 bin euro alacağı için haciz işlemi başlattı.

KAYSERİSPOR'UN KASASI BOŞ

Söz konusu alacağı ödeyemeyen Kayserispor, sarı-lacivertlilere, Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yayın gelirlerin kesilerek kendilerine ödenmesini talep etti ve beklemeye geçti.

TFF ÖDEME İSTEDİ

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kayseri Spor Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve E.2023/22 - K.2023/57 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının kabulü ile cezai şarta %30 oranında uygulanan hakkaniyet indiriminin kaldırılarak cezai şart miktarının 76.000 Euro olarak düzeltilmesine karar verilmiştir." denildi.

