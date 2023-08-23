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Fenerbahçe, Mame Thiam transferi için Kayserispor'a haciz gönderdi

23.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Mame Thiam transferinden kaynaklanan 75 bin Euro'luk borç ödenmeyince Kayserispor'a haciz işlemi başlattı.

Mame Thiam

Mame Thiam

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam krize neden oldu. Sarı-lacivertliler, istedikleri ödemeyi alamayınca çareyi hukuki aşamada buldu.

TOPLAM ALACAK 75 BİN EURO

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Fenerbahçe, Thiam transferinden kalan 75 bin euro alacağı için haciz işlemi başlattı.

KAYSERİSPOR'UN KASASI BOŞ

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Söz konusu alacağı ödeyemeyen Kayserispor, sarı-lacivertlilere, Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yayın gelirlerin kesilerek kendilerine ödenmesini talep etti ve beklemeye geçti.

TFF ÖDEME İSTEDİ

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Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kayseri Spor Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve E.2023/22 - K.2023/57 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının kabulü ile cezai şarta %30 oranında uygulanan hakkaniyet indiriminin kaldırılarak cezai şart miktarının 76.000 Euro olarak düzeltilmesine karar verilmiştir." denildi.

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Fenerbahçe'yi kızdıran açıklama!Fenerbahçe'yi kızdıran açıklama!
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