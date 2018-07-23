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Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'den sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, Manchester City'nin 19'luk yıldızı Lukas Nmecha'nın peşine düştü. Fenerbahçe'nin Nmecha transferini bitirmek için, Cocu'yu devreye soktu ve Hollandalı teknik adam, eski takım arkadaşı Guardiola'yla transferi görüştü.

Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!

Teknik direktör Cocu'nun "Acil golcü istiyorum" demesi üzerine girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Manchester City'nin U-23 takımının parlayan yıldızı Lukas Nmecha'nın peşine düştü.

Fenerbahçe geçen sezon Premier Lig-2'de 11 maçta attığı 15 golle dikkat çeken 19 yaşındaki Nmecha için kiralama teklifi yapıldı.

İngiliz ekibi teklife önce sıcak bakmadı ancak Cocu, Barcelona'da birlikte top koşturduğu Guardiola'yı arayınca işin rengi değişti.

Guardiola, eski dostunun ricasını geri çevirmeyeceği sinyalini verdi.

Manchester City ile ABD'de kampta olan Lukas Nmecha için son karar, takım İngiltere'ye döndükten sonra verilecek.

(Fotomaç)

lukas

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Fenerbahçe Lukas Nmecha

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