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Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine saldırdı, polis ekipleri araya girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 15:32
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe - Manchester United maçını izlemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca, Fenerbahçe taraftarlarıyla arasında arbede yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine saldırdı, polis ekipleri araya girdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı.

TEZAHÜRAT SONRASI ARBEDE

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MANU'yu desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi. Sarı lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı.

POLİS ARAYA GİRDİ

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Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.

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