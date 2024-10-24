Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine saldırdı, polis ekipleri araya girdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı.
MANU'yu desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi. Sarı lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.
📽️Manchester United'ı desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortalık karıştı. pic.twitter.com/4z1uLxEnJp— Mynet Spor (@mynetspor) October 24, 2024