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Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2020 19:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe, Almanya’nın Wolfsburg takımından Marcel Tisserand’ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

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Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ın geçen sezon Bundesliga'daki performansı:

Maç: 15
Pas %: 76.3
İkili mücadele %: 51.4
Hava topu %: 54.1
Top kapma %: 47.6
Pas arası: 32
Uzaklaştırma: 48
Sarı kart: 6
Kırmızı kart: 1

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