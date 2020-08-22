Fenerbahçe Marcel Tisserand ile görüşüyor

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli ekip stoper transferinde gaza basmaya hazırlanırken, gündeme ise flaş bir isim girdi. TRT Spor'un haberine göre; Kanarya, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asist üreten Kongolu defans oyuncusunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



