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Fenerbahçe Marcel Tisserand ile görüşüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 08:50 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı. 1.90'lık 27 yaşındaki stoper Monaco alt yapısında futbola başladı. Wolfsburg ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kongolu futbolcu, Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe Marcel Tisserand ile görüşüyor

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand için görüşmelere başladı.

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Sarı-lacivertli ekip stoper transferinde gaza basmaya hazırlanırken, gündeme ise flaş bir isim girdi. TRT Spor'un haberine göre; Kanarya, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asist üreten Kongolu defans oyuncusunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


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