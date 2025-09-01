Fenerbahçe Marco Asensio'yu duyurdu! PSG'den transfer edilen oyuncu için resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe Fransız ekibi PSG'den Marco Asensio'yu resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

ASENSIO'DAN İLK SÖZLER

Marco Asensio: Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçemize transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." dedi.

DEVIN ÖZEK AÇIKLADI

Futbol Direktörümüz Devin Özek: Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz

Futbol Direktörümüz Devin Özek ise, "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Marco Asensio’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.