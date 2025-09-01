SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Marco Asensio'yu duyurdu! PSG'den transfer edilen oyuncu için resmi açıklama geldi...

Süper Lig devi Fenerbahçe Paris Saint Germain'den Marco Asensio'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Marco Asensio'yu duyurdu! PSG'den transfer edilen oyuncu için resmi açıklama geldi...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Fransız ekibi PSG'den Marco Asensio'yu resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Marco Asensio yu duyurdu! PSG den transfer edilen oyuncu için resmi açıklama geldi... 1

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

ASENSIO'DAN İLK SÖZLER

Fenerbahçe Marco Asensio yu duyurdu! PSG den transfer edilen oyuncu için resmi açıklama geldi... 2

Marco Asensio: Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçemize transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." dedi.

DEVIN ÖZEK AÇIKLADI

Fenerbahçe Marco Asensio yu duyurdu! PSG den transfer edilen oyuncu için resmi açıklama geldi... 3

Futbol Direktörümüz Devin Özek: Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz

Futbol Direktörümüz Devin Özek ise, "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Marco Asensio’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de transferler bitmiyor! Yıldız isim resmen açıklandı...Fenerbahçe'de transferler bitmiyor! Yıldız isim resmen açıklandı...
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya yolcusu...Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya yolcusu...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe psg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

Barış Alper Yılmaz'da son dakika! Bir rekor teklif daha...

Barış Alper Yılmaz'da son dakika! Bir rekor teklif daha...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya yolcusu...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya yolcusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.