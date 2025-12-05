Herkes 56. maddeyi konuşuyor! Bahis soruşturmasında işin rengi değişti: Ömür boyu men ve küme düşme cezası gündemde

Bahis soruşturmasında bu sabah yeni gözaltı dalgası yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak ve yorumcu Ahmet Çakar gibi önemli isimler gözaltına alındı.

KENDİ TAKIMLARINA BAHİS OYNAMIŞLAR

Savcılıktan yapılan resmi açıklamada gözaltı kararı verilen 27 kişi hakkında 'kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları' ibaresinin yer alması oldukça dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yakından takip edilen soruşturma kapsamında 'ömür boyu men' ve 'küme düşme' cezalarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

56. MADDE GÜNDEME GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; TFF, kendi müsabakasına bahis oynayanlarla ilgili futbol müsabaka talimatının 56. maddesi kapsamında (müsabaka sonucunu etkileme) eylemi ihlali nedeniyle işlem yapmaya hazırlanıyor.

ÖMÜR BOYU MEN VE KÜME DÜŞME CEZASI GELEBİLİR

Önümüzdeki haftalarda disiplin kurulunun vereceği cezalar bahis oynamakla sınırlı kalmayacak. Aylık olarak verilen men cezaları artık yerini ömür boyu men cezalarına bırakacak.

MERT HAKAN YANDAŞ VE METEHAN BALTACI İSMİ LİSTEDE

Bu kapsamda başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilen Mert Hakan Yandaş (eğer kendi takımına bahis alındıysa) ve Metehan Baltacı (savcılık açıklamasında kendi takımına bahis oynayanlar listesinde adı geçiyor) ömür boyu men cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

ANTALYASPOR VE ADANA DEMİRSPOR İÇİN KARAR VEİLECEK

Ayrıca adı geçen kulüp yöneticileri hakkında da cezaların kesinleşmesi halinde kulüplere ağır ihlal nedeniyle en az 12 puan silme ve küme düşürme cezaları çıkabilir. Antalyaspor ve Adana Demirspor bu kulüpler arasında yer alıyor.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi şu hükmü içeriyor:

“Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

Bu madde nedeniyle bahis soruşturmasında adı geçen isimlere çeşitli sürelerle müsabakalardan men cezası verilmişti.

Ancak savcılığın açtığı yeni soruşturma tamamen kendi takımlarının maçlarına bahis oynayarak (müsabaka sonucunu etkileme) kapsamında değerlendirilecek. Savcılık soruşturmasında çıkacak karar neticesinde 56. madde devreye girecek. İlgili maddenin hükümleri ise şu şekilde;

MADDE 56 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması

durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir.

İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.