Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Maribor maçının canlı yayın bilgilerine dair araştırmalar yoğunlaştı. Lüksemburg'un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan Slovenya temsilcisi Maribor, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam etti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Maribor oldu. İşte heyecanlı karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Maribor eşleşmesinde ilk maç 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, rövanş maçı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayın ve saat bilgisi henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

