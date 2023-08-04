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Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04.08.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Maribor maçının yayın ve tarih bilgileri merak ediliyor. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Slovenya'nın NK Maribor takımı oldu. Maçı seyretmek isteyen futbol severler Fenerbahçe Maribor maçı kanal ve saat bilgisini araştırmaya başladılar. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Maribor maçının canlı yayın bilgilerine dair araştırmalar yoğunlaştı. Lüksemburg'un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan Slovenya temsilcisi Maribor, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam etti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Maribor oldu. İşte heyecanlı karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Maribor eşleşmesinde ilk maç 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, rövanş maçı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

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FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayın ve saat bilgisi henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

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