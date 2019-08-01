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Fenerbahçe, Mathias Zanka Jorgensen ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.08.2019 08:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Huddersfield'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen'le her konuda anlaştı.

Fenerbahçe, Mathias Zanka Jorgensen ile anlaşma sağladı

29 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin oyuncunun kulübü Huddersfield ile sözleşme detayları konusunda masada olduğu öğrenildi.

Gambiya doğumlu Danimarkalı stoper kariyerinde Kopenhag ve PSV formaları giymişti. 2017 yılı yaz transfer döneminde Kopenhag kulübünden 2,70 Milyon Euro bonservis bedeli ile Huddersfield’e transfer olan Zanka geçtiğimiz sezon 25 resmi maçta forma giyerken sezonu 3 gol ve 1 asist ile tamamlamıştı.

189 boyundaki sağ ayaklı stoper Zanka Danimarka A milli takım formasını da 23 kez giydi.

(Haber Global)

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