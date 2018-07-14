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Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, ilk olarak olumsuz yanıt aldığı Max Meyer'le temaslarını tekrar sıklaştırdı. Alman futbolcunun bu hafta İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması hedefleniyor.

Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe'de Max Meyer harekatı! Transfer çalışmalarına genç isimlerden başlayan Fenerbahçe, önce Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı, dün de Hollanda ekibi NEC Nijmegen formasını giyen Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe şimdi ise rotasını bir başka genç yıldıza çevirdi. Kanarya'nın kurmayları, Schalke'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki orta saha Max Meyer'i takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

max meyer

WILSHERE GİBİ OLMAYACAK
Jack Wilshere’i daha önce İstanbul’a getiren ve her konuda el sıkışan Sarı-Lacivertli kulüp, oyuncunun ülkesine dönmesinin ardından ailesini ikna edememesiyle bu transferi sonuçlandıramamıştı. Bu yüzden Max Meyer transferinde daha dikkatli davranan Fenerbahçe kurmayları oyuncuyu yine İstanbul’a getirip işi burada bitirmek istiyor.

Max Meyer’e yapılan diğer tekliflerden daha iyi bir öneri sunan Sarı-Lacivertliler oyuncunun aklının karışmaması için sürekli dirsek temasını koruyor. Sarı-Lacivertliler’in hedefi ise genç orta sahayı bu hafta İstanbul’a getirip transferi bitirmek... (Habertürk)

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Max Meyer Fenerbahçe schalke 04

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