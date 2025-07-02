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Fenerbahçe Medicana, Fatma Beyaz'ı duyurdu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz’ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Medicana, Fatma Beyaz'ı duyurdu
Berker İşleyen

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 30 yaşındaki orta oyuncu Fatma Beyaz ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Fatma Beyaz’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

2012-2013 sezonunda Vakıfbank U19 takımı ile profesyonel kariyerine başlayan Fatma, sırasıyla; Salihli Belediyespor, Ordu Türk Telekom, İdmanocağı SK, Özateş SK, Beşiktaş, Çan Gençlik Kale SK, Bolu Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, Adam Voleybol, Galatasaray Daikin ve Zeren Spor Kulübü formalarını terletti.

2024-2025 sezonu Ahmet Göksü turnuvasında birincilik elde eden Fatma’nın, 2023-2024 sezonu BVA Cup ve 2014-2015 sezonu Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi şampiyonlukları bulunuyor.

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fenerbahçe
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