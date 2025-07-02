Fenerbahçe Medicana, Fatma Beyaz'ı duyurdu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 30 yaşındaki orta oyuncu Fatma Beyaz ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Fatma Beyaz’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

2012-2013 sezonunda Vakıfbank U19 takımı ile profesyonel kariyerine başlayan Fatma, sırasıyla; Salihli Belediyespor, Ordu Türk Telekom, İdmanocağı SK, Özateş SK, Beşiktaş, Çan Gençlik Kale SK, Bolu Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, Adam Voleybol, Galatasaray Daikin ve Zeren Spor Kulübü formalarını terletti.

2024-2025 sezonu Ahmet Göksü turnuvasında birincilik elde eden Fatma’nın, 2023-2024 sezonu BVA Cup ve 2014-2015 sezonu Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi şampiyonlukları bulunuyor.