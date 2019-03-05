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Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ve teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana 21 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı. Oyuncular, salondaki egzersiz programının ardından sahada pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, bireysel ve taktiksel çalışmalarla günü tamamladı. Fenerbahçe, 6 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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