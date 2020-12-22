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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.12.2020 21:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Jose Sosa takımla birlikte çalıştı. Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, Tolga Ciğerci’nin tedavisine devam edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan ise antrenmanda yer almadı.
Sarı lacivertli ekip, yarın saat 19.00’da Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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