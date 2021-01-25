Fenerbahçe, Mesut Özil'in maliyetini resmen açıkladı

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Euro ödeyecektir.

MESUT'UN ALACAĞI RAKAM

"Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

İMZAYI ÇARŞAMBA GÜNÜ ATIYOR

Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile çarşamba günü 15:00'te 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

