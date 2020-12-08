Fenerbahçe, MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
Fenerbahçe'ye karşı duruş olduğuna inanan yönetim konuyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Hakem yönetimlerinden duyulan rahatsızlığını ortaya koyacak olan Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmemesini de talep edecek.
Fenerbahçe'nin hazırladığı dosyanın içeriği eşitlik talebi. Kendi maçlarında aleyhte verilen kararların başka karşılaşmalarda rakiplerin lehine döndüğünü savunan sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında nizami gollerinin uzun süreli VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildiğine, ancak başka maçlarda aynı pozisyonun golle sonuçlandığına vurgu yapacak. Denizli maçında verilen penaltı kararına ve Serdar Aziz'in atılmasına da itiraz edilecek. (Türkiye)
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