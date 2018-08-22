Fenerbahçe Michael Frey'i Perşembe günü Türkiye'ye getiriyor!

Fenerbahçe bir golcü transferinde daha mutlu sona ulaşıyor! Sarı-lacivertliler, FC Zurich'ten Michael Frey'i İstanbul'a getiriyor.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre İsviçre ekiplerinden FC Zurich'in 24 yaşındaki golcüsü Michael Frey, yarın İstanbul'a geliyor.
Michael Frey, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini FC Zurich yönetimine bildirmiş, olumsuz cevap almasının ardından kadro dışı bırakılmıştı.
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