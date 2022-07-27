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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru! Kim Min-Jae transferi KAP'a bildirildi

27.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Kim Min Jae’nin Napoli’ye transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın raporuyla Çin'den transfer ettiği Güney Koreli yıldız, 20 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tuttu. Oyuncu sağlık kontrolü için şehre geldi. Dün Napoli için sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun transferi resmen açıklandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru! Kim Min-Jae transferi KAP'a bildirildi
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarının kısa süre içinde gönlünde taht kuran Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi resmen açıklandı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Dün Napoli'ye giderek sağlık kontrollerinden geçen Güney Koreli oyuncunun transferi resmileşmiş oldu.

20 MİLYON EUROYU BONSERVİS

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Kim Min-Jae'yi Vitor Pereira döneminde transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncudan büyük bir kâr ederek taraftarlarını bir hayli mutlu etti. Napoli, Kim Min Jae için Fenerbahçe’ye iki taksit halinde 20 Milyon Euro ödemeyi kabul ve taahhüt etti.

45 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

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Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. 3+2 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon euro serbest kalma maddesi olacak.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

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"Açıklama

Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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