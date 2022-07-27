Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru! Kim Min-Jae transferi KAP'a bildirildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarının kısa süre içinde gönlünde taht kuran Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi resmen açıklandı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Dün Napoli'ye giderek sağlık kontrollerinden geçen Güney Koreli oyuncunun transferi resmileşmiş oldu.

20 MİLYON EUROYU BONSERVİS

Kim Min-Jae'yi Vitor Pereira döneminde transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncudan büyük bir kâr ederek taraftarlarını bir hayli mutlu etti. Napoli, Kim Min Jae için Fenerbahçe’ye iki taksit halinde 20 Milyon Euro ödemeyi kabul ve taahhüt etti.

45 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. 3+2 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon euro serbest kalma maddesi olacak.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

"Açıklama

Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



