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Fenerbahçe Mol Vidi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

04.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Mol Vidi hazırlık maçı bu hafta tüm futbolseverlere keyifli bir akşam yaşatacak. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, yarın akşam Macar Ligi ekiplerinden Mol Vidi ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı dört hazırlık maçının üçünü kazanan ve sadece birinde beraberlik alan Fenerbahçe, yine galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Mol Vidi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Mol Vidi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Mol Vidi maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de ilk hafta maçları öncesinde tam performansa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarına devam ediyor. Bu hafta Macar Ligi ekiplerinden Mol Vidi ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin performansı odak noktası olacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Mol Vidi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE MOL VİDİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Mol Vidi ile oynayacağı hazırlık maçı 5 Temmuz Salı (Yarın) günü saat 19.30’da oynanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport ve S Sport Plus’tan canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus yönetiminde 4 hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlardan 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Lincoln Henrique performansıyla dikkat çeken isimlerden oldu.

EMRE MOR ETKİLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Partizan ile oynanan hazırlık maçına damga vurdu. Sağ kanatta forma giyen başarılı oyuncu, hızı, isteği ve gayretiyle göz doldurdu.

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