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Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

F.Bahçe, Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner’in iş akdi, İş Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir.

Bugün itibariyle kendisinin Kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Müjdat Yetkiner

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