Fenerbahçe müjdeyi duyurdu! Sakatlığı bulunan yıldız isim geri döndü...

Fenerbahçe, sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran’ın takımla çalışmalara başladığını açıkladı. Genç futbolcunun bireysel programını büyük ölçüde tamamladığı ve kısa sürede tam performansla sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

Berker İşleyen
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak uzun süredir sahalardan uzak olan Jhon Duran’a dair önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sarı lacivertliler, Duran’ın takımla birlikte çalışmalara başladığını açıkladı.

Açıklamada, Jhon Duran’ın 20 Ekim Pazartesi günü itibarıyla bireysel programlarının çoğunluğunu tamamladığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bilgisine yer verildi.

Bununla beraber Duran’ın, Pazartesi günü yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında bulunduğu ve pas çalışmalarında da yer aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle: "Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.

En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."

