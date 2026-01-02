SPOR

Fenerbahçe, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı! Transferin rakamları belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe transferdeki ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertli ekip Samsunspor'un golcü oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı! Transferin rakamları belli oldu
Burak Kavuncu
Anthony Musaba

Anthony Musaba

HOL Hollanda
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli ekip Ocak ayı transfer döneminin ilk gününde daha önce anlaşmaya vardığı Musaba ile resmi sözleşmeye imza attı.

MUSABA FENERBAHÇE'DE!

Fenerbahçe, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı! Transferin rakamları belli oldu 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini ödedi. Fenerbahçe, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFERİN RAKAMLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı! Transferin rakamları belli oldu 2

Sabah gazetesinin haberine göre ise Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın transferini bitirdi. Yönetim, bu transfer için toplam 5.7 milyon Euro ödeme yaptı. 25 yaşındaki futbolcu yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

SEZON KATKISI

Fenerbahçe, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı! Transferin rakamları belli oldu 3

Samsunspor formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol ve 4 asistlik istatistik yakalayarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

