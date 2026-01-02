Fenerbahçe, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı! Transferin rakamları belli oldu

Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli ekip Ocak ayı transfer döneminin ilk gününde daha önce anlaşmaya vardığı Musaba ile resmi sözleşmeye imza attı.

MUSABA FENERBAHÇE'DE!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini ödedi. Fenerbahçe, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFERİN RAKAMLARI BELLİ OLDU...

Sabah gazetesinin haberine göre ise Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın transferini bitirdi. Yönetim, bu transfer için toplam 5.7 milyon Euro ödeme yaptı. 25 yaşındaki futbolcu yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

SEZON KATKISI

Samsunspor formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol ve 4 asistlik istatistik yakalayarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.