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Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'e cevap verecek

31.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 28 şampiyonluk talebine karşı çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap verileceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'e cevap verecek

Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'in 28 şampiyonlukla ilgili sözlerine cevap niteliğinde bir program hazırladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu, yarın (1 Nisan) saat 13.00'te, FB TV'de GS Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına kanıt ve belgeleriyle cevaplar verecek, Kulübümüzün 28 Şampiyonluk başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin başvurusuyla ilgili, "Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bunu bilmeyebilir. Kendisi de söyledi, daha önce gelip reddedilmiş. Daha önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Ben onlara hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler. TFF'nin bunu gündeme bile almaması gerek." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu fener kadar zavallı takım varmı acaba..

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