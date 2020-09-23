Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020
Ailemize hoş geldin! ???????? pic.twitter.com/ey0PPwHMkN
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