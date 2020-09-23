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Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2020 19:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 26 yaşındaki sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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