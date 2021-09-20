Fenerbahçe neden Batshuayi'yi almadı? Sergen Yalçın açıkladı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertliler hakkında Sergen Yalçın'la yaptığı diyaloğu aktardı.

Sergen Yalçın'a, "Fenerbahçe Batshuayi'yi niye almadı?" diye sorduğunu belirten Metin, şöyle konuştu;

"DEVREYE GİRDİK"

Tümer Metin, "Geçen hafta içi Sergen Hoca ile bir yemek yedik, sohbet etme imkanımız da oldu. 'Ne oynadı Batshuayi, çok hazır gelmiş, ligimize de çok uygun' dedim ve hatta 'Neden bu kadar santrfor arıyorken, Fenerbahçe Batshuayi'yi almadı' diye sordum. 'Orada da biz devreye girdik' diye kendi üslubuyla cevap verdi, 'Bizim de ikna edecek metotlarımız var' dedi. Oyuncular da devreye girdi." ifadelerini kullandı.



