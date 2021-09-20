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Fenerbahçe neden Batshuayi'yi almadı? Sergen Yalçın açıkladı

20.09.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmeyi anlattı. Metin, başarılı çalıştırıcıya "Forvet arayan Fenerbahçe niye Batshuayi'yi almadı?' diye sorduğunu açıkladı.

Fenerbahçe neden Batshuayi'yi almadı? Sergen Yalçın açıkladı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertliler hakkında Sergen Yalçın'la yaptığı diyaloğu aktardı.

Sergen Yalçın'a, "Fenerbahçe Batshuayi'yi niye almadı?" diye sorduğunu belirten Metin, şöyle konuştu;

"DEVREYE GİRDİK"

Tümer Metin, "Geçen hafta içi Sergen Hoca ile bir yemek yedik, sohbet etme imkanımız da oldu. 'Ne oynadı Batshuayi, çok hazır gelmiş, ligimize de çok uygun' dedim ve hatta 'Neden bu kadar santrfor arıyorken, Fenerbahçe Batshuayi'yi almadı' diye sordum. 'Orada da biz devreye girdik' diye kendi üslubuyla cevap verdi, 'Bizim de ikna edecek metotlarımız var' dedi. Oyuncular da devreye girdi." ifadelerini kullandı.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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