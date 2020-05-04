Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertli takım, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken teklifin sözlü olduğu ifade edildi.
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