SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Ersun Yanal'la ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör arayışlarında sona geldi. Sarı lacivertliler, Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi.

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertli takım, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken teklifin sözlü olduğu ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
F.bahçeli eski isimler kulüp satın alıyor!F.bahçeli eski isimler kulüp satın alıyor!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Fatih Terim'den flaş karar!

Fatih Terim'den flaş karar!

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı!

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Fenerbahçe'de 45 gün sonra sahaya indi!

Fenerbahçe'de 45 gün sonra sahaya indi!

Dirk Kuyt, Phillip Cocu ve Koeman kulüp satın alacak

F.bahçeli eski isimler kulüp satın alıyor!

Fenerbahçe sahaya iniyor! 7 kural var

F.Bahçe sahaya iniyor! 7 kural

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.